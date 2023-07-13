Мультфильм по мотивам поэмы Пушкина "Руслан и Людмила" выйдет в кино 24 августа

Производством занимались кинокомпания СТВ и анимационная студия "Воронеж" при поддержке Фонда кино

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Анимационный фильм "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" выйдет в российский прокат 24 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе кинопрокатной компании "Вольга" в четверг.

"24 августа кинокомпания "Вольга" выпустит в прокат анимационное приключение "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка". Это захватывающая современная адаптация одноименной поэмы Александра Сергеевича Пушкина для всей семьи", - сказали в компании.

По сюжету мультфильма дочь великого князя Людмила накануне своей свадьбы попадает в плен к колдуну Черномору, собравшему целую коллекцию сказочных принцесс. Ее возлюбленный Руслан намерен вызволить невесту из плена.

Производством мультфильма занимались кинокомпания СТВ, анимационная студия "Воронеж" при поддержке Фонда кино. Режиссеры - Алексей Цицилин (франшиза "Снежная королева", "Ганзель, Гретель и Агентство магии"), Владимир Николаев ("Волки и Овцы: ход свиньей") и Алексей Замыслов (анимационный сериал "Снежная Королева: хранители чудес").