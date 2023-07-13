В Калининграде хедлайнерами международного джазового фестиваля станут "Фрукты" и "Браво"

Пресс-атташе этого культурного форума Александр Катеруша отметил, что также выступят музыканты из Италии, Грузии, Конго, Армении, Аргентины и Израиля

КАЛИНИНГРАД, 13 июля. /ТАСС/. Девять коллективов и солистов, в том числе из стран дальнего зарубежья, станут хедлайнерами музыкального фестиваля "Калининград Сити Джаз", сообщил в четверг ТАСС пресс-атташе этого культурного форума Александр Катеруша.

"Наш фестиваль, одно из главных музыкальных фестивальных событий лета в регионе, уже много лет, подтверждает в этом году свой международный статус. На сцене под открытом небом в Центральном парке города за три фестивальных дня выступят популярные джазовые группы и солисты из Италии, Грузии, Конго, Армении, Аргентины и Израиля", - рассказал он. Речь идет о коллективах и солистах "Rumba De Bodas", Меги Гогитидзе, "Tangology Orchestra" feat. Arsen Mukendi, "Yerevan Calling Quartet", Zal Juglar Trio и Sangit.

Фестиваль, который вновь обрел статус международного, пройдет в Калининграде в 16-й раз, с 4 по 6 августа.

Россию на "Калининград Сити Джаз-2023," представляют "московская группа "Браво", песни которой знает наизусть вся страна, группа "Фрукты" - известный на всю Россию кавер-бэнд, покоривший зрителей и на протяжении 10 лет остающийся бессменным резидентом шоу на одном из телеканалов, а также "Ezztatik Band" из Калининграда - города принимающего фестиваль все эти годы, сказал Катеруша. Говоря о программе фестиваля, он отметил, что зрителей ждет "яркая международная палитра".

"Если посмотреть на карту фестиваля, то он смог вернуться в допандемийный формат, даже в такое непростое, как сейчас, время. В прошлом году было счастье провести фестиваль после двух лет паузы, перемен и трудностей. В этом году счастье - вернуть фестивалю международный статус", - сказал генеральный продюсер фестиваля "Калининград Сити Джаз" Андрей Левченко.

По информации организаторов фестиваля, за 15 лет его проведения на сцене "Калининград Сити Джаз" выступили более 140 коллективов из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Великобритании, Италии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Грузии, Ямайки, Чили, Бразилии, США, Канады и Израиля.