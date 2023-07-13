Псковские музейщики открыли в Белоруссии фотовыставку о пушкинских местах

Часть снимков создана в советское время фотокорреспондентом ТАСС Юрием Белинским

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники псковского музея-заповедника А. С. Пушкина "Михайловское" создали и открыли в Витебске выставку редких фотографий, посвященных местам, связанным с личностью поэта, а также известным реставраторам музея. Часть снимков создана в советское время фотокорреспондентом ТАСС Юрием Белинским, в четверг сообщила пресс-служба учреждения.

"В Республике Беларусь, в Витебске в годовщину освобождения Пушкинского заповедника от немецко-фашистских захватчиков, открыли выставку "Завет внуку". Эта экспозиция была подготовлена государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина "Михайловское" [в честь] Семена Гейченко - первого послевоенного директора "пушкинского уголка", на чью долю выпало поднимать разрушенный захватчиками музей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, выставка развернута в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина. "Названа она по одной из последних книг Гейченко и включает в себя более 30 фотографий из фондов музея-заповедника. Автор снимков - Юрий Белинский, фотокорреспондент агентства ИТАР-ТАСС, лауреат премии "Золотой глаз" в конкурсе "Мировое пресс-фото" в Гааге, обладатель других престижных наград. Впервые он оказался в Святогорье в 1965 году, и с тех пор работал там очень часто, много и плодотворно", - говорится в сообщении.

Открыл выставку директор "Михайловского" Георгий Василевич. Делегация Псковской области также передала в дар Витебской областной библиотеке для ее читателей несколько изданий, выпущенных в свет силами музея-заповедника.

О Гейченко и музее-заповеднике

На должность директора музея-заповедника Гейченко был назначен в мае 1945 года. Почти за полвека ему удалось проделать масштабную работу: были ликвидированы блиндажи и землянки на усадьбах и в парках, воссоздан дом-музей А. С. Пушкина, восстановлены усадьбы. Особое внимание Гейченко уделял ландшафтам заповедника. После войны практически заново была высажена знаменитая Еловая аллея в Михайловском парке, началось лечение старых лип на аллее Керн.

Гейченко написал несколько книг, в том числе сборник новелл "У Лукоморья", книгу "Завет внуку", а также выпустил грампластинку с рассказами о Пушкине, которые озвучил своим голосом. Гейченко принадлежит и идея проведения в Михайловском Всесоюзного пушкинского праздника поэзии в день рождения поэта.

В границах Пушкинского заповедника насчитывается порядка 100 объектов культурного и археологического наследия федерального значения. На территории заповедника, в частности, находится могила Александра Пушкина, музеи-усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" с входящими в их состав мемориальными парками XVIII-XIX веков. Кроме того, на территории Пушкинского заповедника расположены мемориальные Михайловские рощи, где сохранилось множество деревьев, которые являются современниками Александра Пушкина.