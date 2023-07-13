В Петербурге открылся фестиваль "Золотая коллекция" Театра балета имени Якобсона

Он продлится до 20 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Академический Театр балета имени Леонида Якобсона открыл в четверг II ежегодный фестиваль "Золотая коллекция". Вечер хореографических миниатюр прошел на сцене Александринского театра.

"Афишу фестиваля "Золотая коллекция" составили премьерные постановки текущего сезона, регулярные спектакли репертуара и редко исполняемые балеты. Артисты труппы представят шедевры балетной классики и яркие образцы современной хореографии на сцене Мариинского, Александринского театров и БДТ имени Георгия Товстоногова", - рассказали в пресс-службе театра.

В программу фестиваля вошла возобновленная версия спектакля, "Блестящий дивертисмент", одного из шедевров Леонида Якобсона, чье наследие бережно сохраняется в труппе с помощью ветеранов, которые танцевали в премьерах этого мастера. Среди новинок - оригинальная постановка "Озорных частушек" на музыку Родиона Щедрина. Одноактный балет был создан Вячеславом Самодуровым для этой труппы к 90-летнию композитора и вошел в юбилейную программу Мариинского театра.

Театр покажет также "Пиковую даму" в постановке аргентинского хореографа Иньяки Урлезага и спектакль "Дон Кихот" в хореографии датчанина Йохана Кобборга, сочинившего балет специально для этого коллектива. "Лебединое озеро" и" Щелкунчик" в репертуаре труппы представлены в классических канонических версиях. Фестиваль продлится до 20 августа.

Этот коллектив - первый в СССР балетный театр, учрежденный отдельно от оперной труппы. С 1969 по 1975 год во главе "Хореографических миниатюр", как он тогда назывался, стоял Леонид Якобсон, вошедший в историю балета как классик хореографической миниатюры. С 2011 года художественным руководителем театра является заслуженный артист России Андриан Фадеев.