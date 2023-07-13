В Петербурге центр "Росфото" представил масштабную выставку мастеров "Новой волны"

Посетители смогут увидеть 150 работ 26 авторов из 8 городов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" открыл в четверг вечером в Санкт-Петербурге выставку "Новая волна. Художественная фотография конца 1970-х - начала 1990-х годов". Как рассказал корреспонденту ТАСС главный хранитель музейно-выставочного центра "Росфото" и куратор выставки Игорь Лебедев, многие работы теперь уже признанных классиков фотографии представлены впервые за последние 30 лет.

"Многие фотографии за последние 30 лет вообще не показывались, разве что на персональных выставках. Например, работы Юрия Петроченкова - некоторые из представленных здесь фотографий даже не вошли в изданный им альбом - это уникальные снимки. Евгений Лихошерст тоже никогда не показывался здесь, есть также неизвестные и редко демонстрируемые работы Сергея Свешникова, Игоря Васильева. У нас в коллекции находятся работы Сергея Кожемякина и Игоря Савченкова - так получилось, что они были получены еще в 2014 году, однако именно эти снимки до сих пор не выставлялись. Многие из этих фотографов стали классиками - как в России, так и за рубежом", - сказал Лебедев.

Посетители смогут увидеть 150 работ 26 авторов из 8 городов. Выставка знакомит с целым рядом ключевых фигур российской и белорусской фотографии, среди которых также Сергей Чиликов, Александр Слюсарев, Евгений Юфит, Едыге Ниязов, Игорь Мухин и другие. Большинство работ выполнены в разнообразных авторских техниках.

Выставка продолжит свою работу до 2 сентября 2023 года.