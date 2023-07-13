Путин: "Славянский базар в Витебске" укрепляет духовную связь славянских народов

Российский лидер выразил благодарность организаторам фестиваля за проделанную работу и пожелал успехов всем участникам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям XXXII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив неординарность данного мероприятия. Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Этот масштабный и поистине неординарный международный форум на протяжении десятилетий обогащает культурную жизнь многих стран, вносит значимый вклад в укрепление духовных связей между славянскими народами, в расширение взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что мероприятие славится добрыми творческими традициями и дружественной атмосферой. Он также добавил, что культурная программа в этом году весьма насыщенна и разнообразна.

Путин выразил благодарность организаторам фестиваля за проделанную работу и пожелал успехов всем участникам.

В 2023 г. основные мероприятия фестиваля проходят с 12 по 16 июля, дополнительные - 17 июля. В конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" примут участие представители 16 стран. Россию представит 26-летняя Елизавета Слышкина из Калуги. Жюри возглавит народный артист РФ Дмитрий Маликов. 15 июля участники будут соревноваться в категории "Славянский хит", 16 июля они выступят с мировыми хитами, после чего состоится церемония награждения лауреатов и торжественное закрытие фестиваля "Славянский базар в Витебске".