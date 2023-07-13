Фильм "Наследие" получил гран-при "Горький fest" в Нижнем Новгороде

По словам губернатора региона Глеба Никитина, всего на конкурс подали 600 заявок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июля. /ТАСС/. Фильм "Наследие" режиссера Романа Михайлова стал обладателем гран-при на седьмом фестивале "Горький fest" в Нижнем Новгороде, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия фестиваля в четверг.

"Наша команда - семья. Маленькая, но очень уютная, я люблю абсолютно каждого человека в нашей команде", - сказала сыгравшая в фильме актриса Дарья Мацель во время получения награды.

В беседе с корреспондентом ТАСС Мацель рассказала, что работа над фильмом была недолгой, но тяжелой. "[Режиссер] Роман Михайлов - гений. Он знает какие-то лазейки, какие-то вещи, до которых ты должен дорасти. Учитывая, что я не очень взрослая, мне пока было много чего непонятно, но он объяснял мне все простым языком. Работа получилась такой, потому что он идеально подобрал всех актеров", - сказал она, добавив, что награда стала неожиданностью.

Фильм "Наследие" рассказывает о Руслане - молодом человеке из небольшого города. Вместе с друзьями он ходит на дискотеки, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды герой делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и доверившись вере, описывают фильм организаторы фестиваля.

Мнения жюри при определении победителей в номинациях расходились, однако обладателя гран-при выбрали единогласно, рассказала Кристина Асмус. "По остальным позициям у нас у всех было свое мнение, и мы выбирали методом голосования - это ответственно, это сложно", - сказала она. По словам Асмус, посещаемость на фестивале была сумасшедшая.

Проведение фестиваля уже в седьмой раз свидетельствует о том, что событие должно жить и дальше, считает режиссер Никита Михалков. "Это значит, что все по-честному, не просто", - сказал Михалков, обращаясь к участникам церемонии.

Режиссерские решения и зрительские симпатии

На "Горький fest" определили победителей в 10 номинациях. Так, например, приз зрительских симпатий завоевал фильм режиссера Владимира Головнева "Опытным путем", приз за смелость и оригинальность вручили картине "Без башни" Алексея Кокорина. "Мне хотелось бы поддержать одного человека - это [актриса] Алена Митрошина, ей нужны деньги на реабилитацию [после ДТП]. Эти все деньги пойдут туда", - сказал Кокорин.

За лучшее музыкальное решение наградили фильм "Роковая клятва" Арины Шевцовой и Анастасии Кувшиновой, за лучшее изобразительное решение - фильм "Кукушка" режиссера Евгения Николаева. "Фильм потряс абсолютно всех членов жюри благодаря именно визуальному решению. <…> Фантастическая палитра света, тени, такое нежное дыхание камеры и уникальное для современного кино красивое черно-белое изображение", - отозвалась о картине Асмус.

Николаев также получил награду за лучшую режиссуру.

Массовость фестиваля

Фестиваль стал одним из самых массовых по числу заявок, рассказал губернатор Глеб Никитин. "При том, что фестиваль прошел шикарно, и уровень конкурса, который в этом году случился, мне кажется, такого не было никогда, - 600 заявок, 16 конкурсных картин", - сказал глава региона.

Михалков в беседе с ТАСС отметил важность таких фестивалей, но фильмов, по его мнению, всегда должно быть больше. "Кино, умноженное на сам город, - это уже знак. <…> Это очень хорошо, но главное, чтобы фильмов было больше, чем фестивалей", - сказал режиссер, отметив честность нижегородского зрителя.

О фестивале

В этом году "Горький fest" был посвящен 100-летию Леонида Гайдая. На разных площадках Нижнего Новгорода прошла ретроспектива фильмов советского режиссера.

Среди членов жюри в этом году - кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, актриса Кристина Асмус и другие.