Лукашенко пожелал, чтобы на "Славянском базаре" всегда выступали артисты с Украины

Президент Белоруссии также отметил актуальность девиза фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию"

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Голоса и мелодии мастеров искусств с Украины и из других славянских стран должны всегда звучать на сценических площадках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Пусть история славянского "Славянского базара" и Беларуси будет вечной, пусть всегда звучат лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и близких нам России, Украины, соседних славянских народов, да и многих других народов, которые уже давно освоили это место и эту площадку для полета в будущее. Пусть мир и созидание остаются главными целями современных и будущих поколений", - сказал президент, выступление которого транслировал телеканал "Беларусь-1".

Лукашенко отметил, что девиз фестиваля "Через искусство - к миру и взаимопониманию" актуален как никогда. "Славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность. Но здесь, в Витебске, из года в год мы видим, как оно становится только крепче. И друзей у нас становится больше. На этой сцене выступают артисты из самых дальних уголков планеты. Приезжая к нам, они говорят "нет" всем искусственно созданным барьерам между народами и странами, всем навязанным стереотипам и мнениям о наших странах", - заявил президент.

"Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе - и белорусы, и россияне, и, уверен, немало здесь и украинцев, и наши гости - создаем мир! И это главная миссия "Славянского базара", - сказал Лукашенко. Он отметил, что ранее награды фестиваля "вручали тем, кто сегодня оказался по ту сторону баррикад". "Это жизнь, бывает всякое. Но мы вручали за искусство, которое эти люди дарили нам", - подчеркнул президент.

Он заверил, что Белоруссия будет оставаться "островком безопасности и надежной опорой для всех миролюбивых людей".