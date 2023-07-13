Фильмы киномарафона Arctic open посмотрели 16 тыс. зрителей

Всего состоялось 635 киносеансов

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июля. /ТАСС/. Фильмы киномарафона Arctic open за период с февраля по июнь 2023 года посмотрели 16 тыс. зрителей. О его итогах ТАСС рассказали в пресс-службе кинофестиваля в четверг.

"С февраля по июнь 2023 года во время киномарафона фестивальное кино посмотрели 16 тыс. зрителей, из которых 6 тыс. - жители Архангельской области. География альтернативного кинопроката вышла далеко за пределы региона - кино смотрели в Свердловской, Псковской, Мурманской, Ленинградской областях, Республике Коми, НАО и ЯНАО", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, всего за время киномарафона состоялось 635 киносеансов, объединивших людей разных возрастов, профессий и интересов. После каждого просмотра фильма зрители делились своими мыслями, обсуждали кино с модераторами показов, иногда выходили на связь с режиссерами. В программу вошли работы современного авторского кинематографа: документальные, короткометражные и полнометражные фильмы как признанных, так и молодых режиссеров - участников VI международного кинофестиваля Arctic open.

Основная программа VI кинофестиваля Arctic open прошла с 1 по 4 декабря 2022 года, в этот раз организаторы не стали проводить конкурс и отказались от жюри. Зрители увидели более 30 фильмов в основной программе и несколько премьер, в том числе документального фильма "Владимир Резицкий. Джаз Архангел" о создателе одного из старейших джазовых фестивалей страны "Дни джаза", а также российско-французского документального фильма "Рок-баритон".

Каталог альтернативного кинопроката

Кинозалы и киноклубы могут показывать фильмы кинофестиваля Arctic open, не нарушая авторских прав. Для этого создан каталог альтернативного кинопроката, в который уже вошли более 60 фильмов, сообщили ТАСС в пресс-службе кинофестиваля. "На сайте кинофестиваля организаторы кинозалов, киноклубов и других сообществ любителей кино могут, не нарушая авторских прав, выбрать фильм для показа аудитории. На начало июля в каталоге фильмов Arctic open 61 киноработа, список будет дополняться", - сказано в сообщении.

В каталог вошли полнометражные игровые, короткометражные и документальные работы, которые становились участниками конкурсных и внеконкурсных фестивальных показов Arctic open с 2017 года. Желающему организовать показ нужно выбрать понравившуюся ленту, где указаны контакты для связи с правообладателем. Лично с автором фильма или продюсерским центром можно договориться о показе и даже об онлайн-встрече со зрителями. Такой возможностью, например, уже успели воспользоваться в Свердловском фильмофонде.