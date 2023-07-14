13 июля, 21:08

Театр "Школа драматического искусства" представит спектакль "Чехов в 3D"

Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Чехов в 3D" Евгении Тодоровой состоится в пятницу в московском театре "Школа драматического искусства", сообщила пресс-служба театра.

Читайте также
Джонни Депп в кино, балет в усадьбе и Монро на фото: какие премьеры и выставки ждут в июле

"За юмором у Чехова чувствуется объемная тема, связанная с глубокой болью и неким натянутым нервом, и только огромная сила таланта автора позволяет над этой темой шутить. Мы не стремимся сделать комедию, мы хотим ухватиться за чеховскую иронию и позволить материалу пробиться сквозь актеров в том виде, в каком он написан: со всеми элементами, как комическими, так и трагическими", - привели в пресс-службе слова режиссера.

В основу спектакля положены пьесы "Предложение" и "Медведь", а также сцена-монолог "О вреде табака". Как отметили в театре, режиссер исследует природу чеховского юмора на примере его самых лаконичных и комических пьес.

В постановке заняты Олег Малахов, Ирина Хмиль, Роман Долгушин, Екатерина Аликина, Анна Кузминская, Илья Козин, артисты хора театра. Премьерные показы пройдут также 15 и 16 июля на Сцене на Сретенке. 

Теги:
РоссияЧехов, Антон ПавловичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация