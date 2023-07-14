Театр "Школа драматического искусства" представит спектакль "Чехов в 3D"

Премьерные показы пройдут 14, 15 и 16 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Премьера спектакля "Чехов в 3D" Евгении Тодоровой состоится в пятницу в московском театре "Школа драматического искусства", сообщила пресс-служба театра.

"За юмором у Чехова чувствуется объемная тема, связанная с глубокой болью и неким натянутым нервом, и только огромная сила таланта автора позволяет над этой темой шутить. Мы не стремимся сделать комедию, мы хотим ухватиться за чеховскую иронию и позволить материалу пробиться сквозь актеров в том виде, в каком он написан: со всеми элементами, как комическими, так и трагическими", - привели в пресс-службе слова режиссера.

В основу спектакля положены пьесы "Предложение" и "Медведь", а также сцена-монолог "О вреде табака". Как отметили в театре, режиссер исследует природу чеховского юмора на примере его самых лаконичных и комических пьес.

В постановке заняты Олег Малахов, Ирина Хмиль, Роман Долгушин, Екатерина Аликина, Анна Кузминская, Илья Козин, артисты хора театра. Премьерные показы пройдут также 15 и 16 июля на Сцене на Сретенке.