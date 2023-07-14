В Петербурге открывается фестиваль джаза "Бродский Drive"

Концерты пройдут в саду Фонтанного дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. IX Музыкальный фестиваль джаза "Бродский Drive" стартует в пятницу в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Праздник откроется новой программой "Бах" (B.A.C.H.), которую исполнят постоянный резидент фестиваля Вячеслав Гайворонский и струнный ансамбль скрипача Владимира Шуляковского.

"Мы старались в нашей программе представить разные стили и направления в современном джазе, хотя доминантой у нас является стилистически современная импровизационная музыка - новый джаз", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель фестиваля, пианист и композитор Андрей Кондаков.

Эпиграфом мероприятия стали строки "В себе за чувства высшие цепляйтесь каждый день" Иосифа Бродского, который был поклонником джаза. В три дня вошло 10 разных по стилистике проектов при участии джазменов Москвы и Петербурга.

С программой "Письма любимым" выступит еще один постоянный участник фестиваля, контрабасист и композитор Владимир Волков, которого Кондаков назвал "чемпионом по количеству всевозможных проектов". Лидер нового джаза, московский саксофонист, режиссер, поэт и актер Алексей Круглов и его Круглый Бэнд привезут в Петербург перформанс по поэме Владимира Маяковского "Люблю".

Сам Кондаков совместно с солистом Мариинского театра Григором Вернером подготовил к фестивалю проект Parlami d’amore (поговори со мной о любви). В программе - авторские аранжировки неаполитанских песен, арий из опер русских композиторов, оригинальные песни и композиции.

Участники фестиваля

Пианист и вокалист, импровизатор Олег Аккуратов выступит соло и в трио с петербургскими музыкантами.

Свои программы представят также кубинский перкуссионист Йоель Гонсалес (Hang made project - космическая музыка), пианист Денис Кириллов (Continuum Quintet - современный авторский джаз), саксофонист Дмитрий Семенов (фанк, фьюжн, соул), дуэт гитариста Андрея Рябова и певицы Олеси Ялуниной, Excite Quintet из молодых московских музыкантов, успевших заявить о себе на российской джазовой сцене.

Концерты пройдут в саду Фонтанного дома, рядом с Музеем Анны Ахматовой.