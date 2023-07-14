Мэтт Дэймон и Эмили Блант покинули премьерный показ "Оппенгеймера" в Лондоне

Актеры сделали это в поддержку забастовки в Голливуде

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Актеры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023) в Лондоне в знак солидарности с объявленной в Голливуде забастовкой. Об этом в четверг сообщил телеканал Sky News.

Артисты прибыли на премьеру в кинотеатре сети Odeon на площади Лестер-сквер в центре Лондона, однако после того, как Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио объявили о забастовке, они покинули мероприятие. По словам режиссера фильма Кристофера Нолана, артисты "отправились писать свои протестные плакаты".

По информации газеты The New York Times, в забастовке, которая начнется в полночь 14 июля (10:00 мск), примут участие порядка 160 тыс. актеров кино и телевидения, которые требуют увеличения выплат от крупных студий и стриминговых компаний. Телекомпания ABC ранее отмечала, что стачка может "вывести из строя" работу Голливуда.

Кроме того, шестинедельную забастовку продолжают более 11 тыс. сценаристов телевидения и кино, пытаясь договориться со стриминговыми платформами о повышении зарплат. Это привело к приостановке реализации нескольких кинопроектов.

Биографическая драма "Оппенгеймер" рассказывает о периоде Второй мировой войны, когда американские ученые работали над ядерной программой "Манхэттенский проект", в рамках которой создали первую в истории атомную бомбу. Роль американского физика Роберта Оппенгеймера (1904-1967) исполнил Киллиан Мёрфи. В фильме также сыграли Мэтт Дэймон, Эмили Блант, Роберт Дауни - младший, Флоренс Пью, Гари Олдман и другие актеры.