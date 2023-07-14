В Японии начался показ последнего мультфильма Хаяо Миядзаки

Аниматор работал над ним с 2016 года

ТОКИО, 14 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Венгерский/. В Японии в пятницу начался показ последнего мультфильма легендарного аниматора Хаяо Миядзаки "Как поживаете?". Как убедился корреспондент ТАСС, жители Токио уже раскупили практически все билеты на ближайшие сеансы картины.

"Я переживала, что господин Миядзаки из-за преклонного возраста не успеет завершить свой последний мультфильм, поэтому очень рада, что наконец-то наступил день премьеры, - рассказала 50-летняя женщина в фойе токийского кинотеатра. - Я ничего не знаю про эту картину, но уверена, что она будет шедевром, как и предыдущие работы студии Ghibli".

"Мне кажется, мультфильмы Миядзаки стали современным культурным наследием не только Японии, но и всего мира, - отметил 30-летний мужчина в очереди за билетами. - И замечательно, что такие великие картины предназначены в первую очередь для детей, а не для скучающих взрослых. Сегодня я пришел на показ со своими сыном. Надеюсь, "Как поживаете?" понравится ему не меньше, чем "Мой сосед Тоторо".

"Как поживаете?" создан по мотивам одноименной книги японского писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. Книга рассказывает о 15-летнем школьнике, который ходит в школу и мечтает о будущем. Вскоре умирает его отец, и тогда мать, не успевающая одна заботиться о сыне и доме, отправляет мальчика жить к дяде. На новом месте каждый день школьника начинается с записки, которую ему оставляет дядя. В российской локализации "Как поживаете?" выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" после окончания кинотеатрального проката.

Ожидается, что этот мультфильм станет для Миядзаки последним. 82-летний художник работал над ним с 2016 года. Создатели картины решили не выпускать ее трейлер и не обнародовать каких-либо подробностей о ней.

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононокэ", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.