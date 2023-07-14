Продюсер фильма "Жанна Дюбарри" сообщил, что Джонни Депп не собирается приехать в Россию

В Russian World Vision отметили, что видеообращение актера было записано для продвижения фильма по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Стивен Дейтерс, продюсер исторического фильма "Жанна Дюбарри", в котором главную роль исполнил актер Джонни Депп, сообщил, что кинозвезда пока не собирается приехать в Россию. Об этом он написал в четверг в Twitter.

Дейтерс также подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о том, что видеообращение Деппа, которое транслировалось перед премьерным показом фильма в Москве, было сделано для широкой аудитории, а не только для российской. "Это видео было записано для выхода фильма в международный прокат. И визитов в Россию не будет", - написал продюсер, который также является помощником и другом Деппа.

В четверг стало известно, что Джонни Депп записал видеообращение к зрителям перед премьерой фильма, также его записала режиссер картины и исполнительница роли Жанны Дюбарри Майвенн Ле Беско, известная как Майвенн. Как пояснили ТАСС в пресс-службе кинокомпании Russian World Vision, видеообращение Деппа было записано для продвижения фильма по всему миру, не исключительно для российских зрителей, а Майвенн обратилась непосредственно к россиянам. Видеообращения покажут также перед премьерными показами фильма в Санкт-Петербурге и других регионах. Премьеры пройдут в 38 городах России до выхода фильма в широкий прокат.

Фильм "Жанна Дюбарри" расскажет о молодой женщине Жанне Вобернье, которая после знакомства с королем Людовиком XV становится одной из самых влиятельных женщин Франции. Роль Людовика XV исполнил Депп, эта работа стала для актера первой крупной ролью за последние три года.

Историческая драма стала фильмом открытия 76-го Каннского кинофестиваля, в российский прокат кинокомпания Russian World Vision выпустит фильм 20 июля.