СМИ: Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала про затонувший батискаф "Титан"

Как сообщила газета The Sun, на этот проект "выделят много времени, денег и ресурсов"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник" (Titanic, 1997), обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов возможность создания драматического сериала про затонувший в Атлантическом океане батискаф "Титан". Об этом в пятницу сообщила британская газета The Sun со ссылкой на источники.

"[Идея сериала про] катастрофу с "Титаном" уже изучается с точки зрения большого многосерийного проекта для одного из крупнейших стриминговых сервисов, и Джеймс - первый выбор на позицию режиссера. Эта тема близка его сердцу. Он рассказал историю "Титаника" настолько проникновенно, что, кажется, следующим шагом для него станет взять на себя [сериал]. Проследить шаги тех, кто был на борту "Титана", станет большим делом, но на него выделят много времени, денег и ресурсов", - сказал собеседник таблоида. Согласно The Sun, главные роли в сериале могут предложить сыграть актерам Мэтту Дэймону и Кумэйлу Нанджиани.