СМИ сообщили о продолжении съемок "Дома дракона"

По данным портала Deadline, большинство актеров имеют британское подданство и работают по контрактам, установленным местным профсоюзом индустрии развлечений Equity

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Съемки новых эпизодов сериалов "Дом дракона" (House of the Dragon, 2022 - настоящее время) и "Индустрия" (Industry, 2020 - настоящее время) продолжатся, несмотря на забастовки Гильдии киноактеров США и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Об этом в четверг сообщил портал Deadline со ссылкой на источники.

Несмотря на то, что оба сериала производятся американской студией HBO, большинство актеров имеют британское подданство и работают по контрактам, установленным местным профсоюзом индустрии развлечений Equity, отмечает издание. В ситуации, когда актеры вынуждены считаться с правилами профсоюзов двух государств, SAG-AFTRA и Equity в совместном заявлении призвали их "продолжать работу", пишет портал.

В Equity при этом выразили поддержку американским коллегам. В Великобритании действуют строгие законы против профсоюзов, которые не позволяют их членам бастовать в знак солидарности с коллегами в других странах, отмечает Deadline. Поэтому неизвестно, захотят ли актеры "Дома дракона" и "Индустрии" выходить на съемочные площадки в подобной ситуации.

Ранее профсоюзная организация SAG-AFTRA, представляющая интересы примерно 160 тыс. актеров, объявила о начале забастовок после неудачной попытки прийти к соглашению об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. Актеры требуют увеличения зарплат и компенсаций переработок, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.