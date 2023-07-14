Умер режиссер Сергей Серегин

Ему было 56 лет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Сергей Серегин умер в возрасте 56 лет. Об этом в пятницу сообщил шеф-редактор в киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Умер Сергей Серегин - наш друг, режиссер полнометражных мультфильмов "День рождения Алисы" и "Тайна Сухаревой башни", а также замечательных короткометражных мультфильмов "Лукоморье. Няня", "Ключи от времени", "Белолобый", режиссер документальных фильмов об анимации. Чудовищно, несправедливо рано - в 56 лет", - говорится в сообщении.

Капков отметил, что Серегин был деятельным человеком, он создал фестиваль детской анимации в Новосибирске "Жар-птица", придумал программу "Утренняя зарядка" для Суздальского фестиваля, а также был инициатором создания сайта "Аниматор.ру".