14 июля, 11:50

Учреждения-шефы передали оборудование и оргтехнику музеям Херсонской области

Оснащение получили Скадовский и Чаплинский краеведческие музеи

ГЕНИЧЕСК, 14 июля. /ТАСС/. "Петергоф" и Тульский государственный музей оружия передали оборудование и оргтехнику музеям Херсонской области, сообщило в пятницу в своем -канале Минкультуры региона.

"Скадовский и Чаплинский краеведческие музеи Херсонской области получили материально-техническое оснащение от учреждений-шефов. Государственный музей-заповедник "Петергоф" и Тульский государственный музей оружия передали в пользование необходимое музейное оборудование, оргтехнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "система шефской помощи, которая активно развивается в Российской Федерации, - это прекрасная возможность не только получить полезные методические рекомендации, но и усовершенствовать техническую базу".

"Полученное оборудование откроет новые возможности для интересных проектов наших музеев", - сообщается в канале. 

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