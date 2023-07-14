В Екатеринбурге художники из пяти стран примут участие в фестивале "Стенограффия"

Преображением городского пространства займутся около 40 художников из разных регионов России, а также Испании, Германии, Турции и Казахстана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Около 40 художников из России, Испании, Германии, Турции и Казахстана станут участниками фестиваля "Стенограффия", который открылся в Екатеринбурге. В год празднования 300-летия города они создадут порядка 50 работ, сообщили в администрации города в пятницу.

"Руководитель фестиваля "Стенограффия" Анна Клец рассказала, что в 2023 году в Екатеринбурге будут созданы порядка 50 арт-объектов. Преображением городского пространства займутся около 40 художников из разных уголков России, а также Испании, Германии, Турции и Казахстана", - говорится в сообщении с уточнением, что в этом году фестиваль посвящен 300-летию города.

В частности, одна из работ в подземном переходе около Театра юного зрителя расскажет историю Екатеринбурга. На ней будут изображены важные для города здания и люди.

Начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Анастасия Тимофеева добавила, что в этом году для фестиваля удалось привлечь дополнительные средства в рамках проекта туристического кода центра города, на который было выделено федеральное финансирование.

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге и является одним из крупнейших в России подобных фестивалей. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.