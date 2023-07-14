В Екатеринбурге представили экспозицию о жизни царской семьи

Выставка заняла пять залов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Стационарная экспозиция "Дом Романовых и Урал" о жизни царской семьи открылась в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященного 105-й годовщине памяти царской семьи Романовых. На выставке в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера в Екатеринбурге представили экспонаты из фондов музея, передает корреспондент ТАСС.

"Этот проект объединил всех, и я думаю, он и дальше будет объединять всех любовью к истории, знанием о нашем героическом прошлом", - сказал на открытии выставки генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Александр Емельянов.

Ранее Емельянов сообщил ТАСС, что новая масштабная экспозиция займет пять залов. В том числе, предполагалось, что в нее будут перенесены предметы с выставки Музея истории и археологии Урала, посвященной жизни России в эпоху Николая II и гибели царской семьи.

Фестиваль посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья. В 2000 году члены царской семьи были причислены к лику святых. "Царские дни" проходят в этом году в Екатеринбурге с 8 по 21 июля.