Россия и Вьетнам учредят рабочую группу по культуре в рамках МПК

По словам замглавы Минкультуры РФ Владимира Осинцева, договоренность о создании такой группы достигнута по итогам переговоров с заместителем министра культуры, спорта и туризма СРВ Та Куанг Донгом

ХАНОЙ, 14 июля. /ТАСС/. Россия и Вьетнам договорились об учреждении рабочей группы по культуре в рамках российско-вьетнамской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев, возглавивший российскую делегацию на проводившихся с 10 по 14 июля Днях российской культуры во Вьетнаме.

По его словам, договоренность о создании такой группы достигнута по итогам переговоров с заместителем министра культуры, спорта и туризма СРВ Та Куанг Донгом. "Рабочая группа станет ключевым механизмом межгосударственного взаимодействия в сфере культуры между Россией и Вьетнамом. Она позволит учреждениям культуры наших стран на системной основе поддерживать необходимые контакты, определять приоритетные направления взаимодействия, разрабатывать перспективные проекты", - рассказал Осинцев, добавив, что первое заседание рабочей группы намечено провести в России до конца текущего года.

Замглавы Минкульта РФ обратил внимание на то, что после отмены пандемийных ограничений заметно активизировалось российско-вьетнамское сотрудничество по ключевым направлениям в области культуры. В части музейного дела в текущем году два ведущих учреждения - Государственный музей политической истории России и Музей Хо Ши Мина - подписали соглашение о сотрудничестве и уже реализуют тематические проекты, посвященные истории взаимодействия двух стран.

Перспективную область сотрудничества представляет сфера кино. Российские и вьетнамские деятели кино тесно сотрудничают и участвуют в киномероприятиях, проходящих на территории двух стран, отметил Осинцев. По его словам, в ходе переговоров с замглавы министерства культуры, спорта и туризма Вьетнама стороны "подтвердили важность наращивания взаимодействия в этой области, в частности договорились проработать возможности организации в предстоящем году обменных фестивалей кино в России и во Вьетнаме".

Большой потенциал для развития российско-вьетнамских культурных связей содержится в сфере творческого образования. "Как было обозначено на переговорах, вьетнамская сторона имеет высокую заинтересованность в усилении обмена опытом между специалистами вузов культуры двух стран. Условились, что будем углублять сотрудничество на данном направлении", - заключил замминистра культуры РФ.