14 июля, 15:54

Акцию "Культурная суббота. Игры народов России детям" запустят 24 июля

Для участия в акции нужно создать видеоролик с традиционными играми своего региона

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Акция "Культурная суббота. Игры народов России детям" запускается 24 июля в рамках проекта "Культура для школьников". Об этом в пятницу сообщили в Министерстве культуры РФ.

"Ежегодная акция "Культурная суббота", направленная на популяризацию традиций народов России, в этом году посвящена традиционным детским играм. С 24 по 30 июля школьники смогут познакомиться со старинными играми разных регионов России: ДНР, Республик Мордовия и Карелия, Карачаево-Черкесской Республики, Чукотского автономного округа, Воронежской и Вологодской областей, а также проявить свои творческие и организационные способности, присоединившись к акции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для участия в акции нужно создать видеоролик с традиционными играми своего региона, а все работы оценит экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей России в области народной культуры.

Минкультуры России, Министерство просвещения России запустили проект "Культура для школьников" совместно с Российским фондом культуры, "Роскультпроектом" и компанией "Яндекс" в 2019 году с целью пробудить интерес к культуре как можно большего количества детей, педагогов и родителей, а также раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал подрастающего поколения. 

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Россия
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