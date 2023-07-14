Оркестр Мариинки исполнил мировую премьеру "Сюиты фламенко" испанца Мартина Хайме

В концерте прозвучали также музыка балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и Десятая симфония Дмитрия Шостаковича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра исполнил в четверг мировую премьеру "Сюиты фламенко" испанского комозитора Мартина Хайме, который написал сочинение специально для этого коллектива. В Концертном зале театра премьерой продирижировал иранский маэстро Александр Рахбари.

"Как известно, восточная музыка пришла в Испанию с арабами, и лучше всего восточная и западная традиции соединились в Андалусии, в музыке фламенко. Для нашего цикла "восточной западной" музыки я попросил лучшего андалусского композитора Мартина Хайме из Малаги написать сюиту в стиле фламенко. Он выполнил эту работу для нас и передал Мариинскому театру весь нотный материал", - рассказал журналистам Александр Рахбари. В концерте прозвучали также музыка балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля и Десятая симфония Дмитрия Шостаковича.

В свою вторую программу - 21 июля - дирижер включил "Восточную увертюру" альтиста оркестра Мариинского театра Вартана Гноро, который является таже профессиональным композитором.

Дирижер с мировым именем, Александр Рахбари уже несколько лет сотрудничает с Мариинским театром. В сентябре минувшего года он познакомил петербуржцев со своей симфонической поэмой "Так говорил Заратустра Спитама".