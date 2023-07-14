Пермский театр оперы и балета завершил сезон премьерой балета "Раймонда"

В театре отметили, что в 2023 году исполняется 125 лет со дня первого представления

ПЕРМЬ, 14 июля. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета завершил сезон 2022/2023 премьерой балета "Раймонда" Александра Глазунова, передает корреспондент ТАСС.

"В начале 151-го театрального сезона Пермский балет выпустил мировую премьеру спектакля "Севагин/Самодуров/ Пимонов", над которым хореографы-руководители трех балетных компаний России работали вместе с ведущими российскими композиторами наших дней. Символично, что под занавес сезона 2022/2023 Пермский балет выпускает премьеру "Раймонды" - последнего шедевра Мариуса Петипа (1898) и первого балета Александра Глазунова", - рассказали в пресс-службе Пермского театра оперы и балета.

В основе сюжета балета - средневековая история любви Раймонды и рыцаря Жана де Бриена, нарушить которую пытается сарацинский царь Абдерахман, сраженный красотой Раймонды.

Как пояснили в театре, в этом году исполняется 125 лет со дня первого представления "Раймонды". К этому юбилею, а также к 300-летию Перми приурочено возвращение балета Александра Глазунова на пермскую сцену. Но хореография Мариуса Петипа и Константина Сергеева представлена в новом видении Елены Панковой и Антона Пимонова. Над постановкой также работали дирижер Петр Белякин и художники Альона Пикалова, Татьяна Ногинова и Алексей Хорошев.

Премьерные показы новой "Раймонды" пройду в Пермском театре оперы и балета также 15 и 16 июля.

Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского - один из старейших музыкальных театров России, он создан в 1870 году. Достижения театра были неоднократно отмечены премиями фестиваля-конкурса "Золотая маска".