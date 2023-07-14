В Карелии фестиваль Ruskeala Symphony открыли хитами из мюзиклов и рок-опер

Всего запланировано девять концертов на сцене в Итальянском карьере и в акватории горного озера

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июля. /ТАСС/. Карельский музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony, который открылся в пятницу вечером на территории горного парка Рускеала, открыли хитами из мюзиклов и рок-опер в исполнении солистов драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Онлайн-трансляцию опубликовали в группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте".

"Россия - родина Чайковского и Пушкина, Достоевского и Рахманинова. Мы никогда не опустимся до того, чтобы запрещать западную культуру. Поэтому сегодня с легкостью мы будем путешествовать в мир мирового мюзикла для того, чтобы потом вернуться домой и сказать, что хорошо, что мы дома. Я объявляю седьмой фестиваль Ruskeala Symphony открытым", - сказала ведущая - народная артистка России Илзе Лиепа.

Сразу после официального открытия солисты Сауле Искакова и Сергей Коровин вместе с симфоническим оркестром карельской государственной филармонии исполнили фрагмент из мюзикла "Призрак оперы".

Основные выступления фестиваля, который проходит 14 и 15 июля, в этом году организованы на сцене в Итальянском карьере и в акватории горного озера. Всего запланировано девять концертов. По данным, опубликованным на сайте Ruskeala Symphony, второй фестивальный день откроет квартет русских народных инструментов "Четыре четверти", который на железнодорожной платформе встретит гостей ретро-поезда "Рускеальский экспресс". Затем на основной сцене в Итальянском карьере государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" представит произведения Моцарта, Рахманинова, Грига и концерт для скрипки из знаменитых "Времен года" Вивальди.

Кроме того, мужской камерный хор карельской филармонии и ансамбль барочной музыки L’esprit du Vent выступят в акватории Мраморного каньона. В этот день ожидаются выступления фольклорного ансамбля "Купалинка", Вадима Эйленкрига с квинтетом Eilenkrig Crew, а музыкальную-танцевальную программу Ruskeala Flamenco гостям представят Иван Доржиев (испанская гитара) и Анастасия Бахтияри (танцовщица фламенко).

Финал музыкального фестиваля будет посвящен русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором - в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.

Фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. В 2022 году фестиваль собрал более 8 тыс. человек.