В Павловске откроется праздник "Императорский букет", посвященный Ивану Крылову

В программу мероприятия войдут театрализованные представления, экскурсии, уроки танцев и модный показ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Музей-заповедник "Павловск" в этом году посвятит один из своих ярких летних праздников - "Императорский букет" - баснописцу Ивану Крылову. В программе, которая откроется в субботу и продолжится в воскресенье, - тематические цветочные композиции, театрализованные представления, экскурсии, уроки танцев и модный показ.

"Императорский букет" состоится уже в 23-й раз, то есть впервые он прошел в 2000 году. <…> В этом году мы решили назвать праздник "Императорский букет - баснописцу", или "Здравствуй, дедушка Крылов!" - рассказала журналистам в преддверии открытия замдиректора музея-заповедника по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Светлана Федорова.

Крылов не раз гостил в Павловске по приглашению императрицы Марии Федоровны. В частности, в 1823 году, будучи в тяжелом состоянии из-за болезни, он прибыл сюда, чтобы быстрее пойти на поправку. "В знак благодарности за чудесное выздоровление он написал стихотворение-басню "Василек", которому как раз в этом году исполняется 200 лет", - отметила Федорова. Крылов посвятил это произведение Марии Федоровне, сравнив ее с солнцем, чьи лучи тепла и заботы распространяются на всех вокруг. "Цветочное прочтение этой басни можно будет на празднике встретить в Лабиринте, там будет установлена цветочная композиция. Конечно, с использованием васильков", - добавила она.

Всего в пространстве парка будет представлено восемь флористических композиций. Рассматривая арт-объекты, посетители найдут перекличку с баснями "Стрекоза и муравей" (у Вольерного пруда), "Зеркало и обезьяна" (у Галереи Гонзаго), "Листы и корни" (на Вырезной аллее), "Лев и барс" (в Собственном садике), "Соловьи" (у Итальянской лестницы), "Квартет" (на Втором Большом круге).

Праздник откроется в субботу в 13:00 на Парадном плацу у Павловского дворца. Он проводится в формате прогулки по парку, которая знакомит гостей с культурным и историческим наследием Павловска. На экскурсиях посетителям расскажут в том числе о парке времен Крылова, истории Розового павильона, а также о павловских розах, пик цветения которых приходится на это время.

На Больших кругах можно будет увидеть театрализованное представление "Квартет", послушать выступление духового оркестра и концерт "Музыкальное попурри". У Итальянской лестницы будет звучать флейта, в Собственном садике - арфа, в розарии Розового павильона - вибрафон. В субботу в галерее Гонзаго в 15:00 и в Розовом павильоне в 17:00 пройдут показы модного дома петербургского дизайнера Елены Ткаченко "Божественная роза", которые также поддержат тему цветения павловских роз.

О музее-заповеднике

Дворцово-парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII - начала XIX века, является памятником культурного наследия, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Павловск превратился в императорскую резиденцию с вступлением Павла I на престол в 1796 году. В июне 1918 года Павловский дворец и парк были преобразованы в государственный музей.

В 2020 году по распоряжению правительства России ГМЗ "Павловск" перешел из городского подчинения в федеральное. Функции и полномочия учредителя музея-заповедника осуществляет Минкультуры России.