В Словении открылась выставка российского художника Марка Смирнова

Экспозиция будет доступна для посетителей до конца месяца

БОХИНЬ /Словения/, 15 июля. /ТАСС/. Выставка российского художника Марка Смирнова открылась в церкви Святого Иоанна Крестителя в населенном пункте Стара-Фужина в муниципалитете Бохинь. Как сообщает корреспондент ТАСС, экспозиция будет доступна для посетителей до конца июля.

В церемонии открытия приняли участие представители муниципалитета Бохинь, местные жители и сотрудники посольства России в Словении. "Для меня честь, что мы открываем художественную выставку в церкви Святого Иоанна Крестителя, которая имеет богатую историю. Сюда приходят не только верующие, но и те, кто увлекается культурой. Для посетителей будет интересно ознакомиться с работами Марка Смирнова. Картины, представленные в рамках выставки, были написаны в муниципалитетах Бохинь и Блед", - сообщил собравшимся директор национального парка Триглав Тит Поточник.

"Марк Смирнов - талантливый российский художник, который посещал Словению уже четыре раза. Я очень рад, что у нас есть возможность продемонстрировать работы человека, которого впечатляет красота словенской природы. На одной из картин изображена русская часовня, расположенная на горном перевале Вршич в словенских Альпах", - отметил в своей речи один из организаторов выставки, генеральный директор футбольного клуба "Целье" Валерий Колотило.

Деревянная православная часовня на высокогорном перевале Вршич посвящена святому равноапостольному князю Владимиру. Она была построена в 1916 году российскими военнопленными в память о погибших от схода лавины товарищах, строивших дорогу через Альпы. С начала 1990-х годов в последние выходные июля возле нее ежегодно проводятся памятные церемонии. Всего в годы Первой мировой войны на территории современной Словении в австро-венгерских лагерях для пленных погибли не менее 10 тыс. российских военных. В 2016 году праздновалось столетие часовни, торжества посетил президент РФ Владимир Путин, находившийся с визитом в Любляне.

Марк Смирнов является членом Российской академии художеств. С 2010 года - член Международного художественного фонда. В 2012 году награжден золотым знаком Международного фонда "Культурное достояние". В 2014 году стал академиком Европейской академии естественных наук в Ганновере. Решением Президиума Российской академии художеств от 18 ноября 2014 года награжден Серебряной медалью.