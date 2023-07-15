По программе социально-экономического развития Херсонщины на культуру выделят 277 млн руб.

Врио губернатора области Владимир Сальдо отметил, что деньги направят на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, создание трех модельных библиотек, пополнение библиотечного фонда, оснащение театральных учреждений, музеев, детских школ искусств, приобретение трех автоклубов, организацию поездок для школьников, закупку государственной символики

ГЕНИЧЕСК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Херсонской области в 2023 году выделят 277 млн рублей по региональной социально-экономической программе на развитие учреждений культуры, оснащение театров, музеев, детских школ искусств, сообщил в субботу ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

Президент Владимир Путин 5 июля на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой отметил важность восстановления социальных и культурных объектов в новых регионах РФ. Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 10 июля сообщил ТАСС, что все учреждения культуры региона, пришедшие в упадок при Украине, будут восстановлены.

"Согласно программе социально-экономического развития Херсонской области в 2023 году на сферу культуры будет выделено 277 млн рублей. Данное финансирование будет направлено на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, создание трех модельных библиотек, пополнение библиотечного фонда, оснащение театральных учреждений, музеев, детских школ искусств, приобретение трех автоклубов, организацию культурно-образовательных поездок школьников, закупку государственной символики. Помимо этого, из президентского фонда культурных инициатив будет выделено дополнительное финансирование на материально-техническое оснащение учреждений культуры", - сказал Сальдо.

Он уточнил, что в этом году финансирование преимущественно направляется на материально-техническое оснащение учреждений культуры. "На данный момент идет сбор информации о потребности капитального или текущего ремонта объектов. Тем не менее, благодаря шефской помощи в городе Геническе подходят к завершению ремонты детского отдела Генической публичной библиотеки и Генического краеведческого музея. Также в Геническе благодаря "Фонду кино" проводится текущий ремонт здания и замена кресел в кинотеатре "Россия", - сказал врио губернатора.

Сальдо отметил, что "капитального ремонта требуют фактически все учреждения культуры Херсонской области". "Приоритет будет расставляться исходя из количества населения и его потребности в культурном досуге", - пояснил он.