В Москве к фестивалю "Вместе с городом!" подготовили лекции и мастер-классы

До 10 сентября мероприятия планируют провести в 40 парках города

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы могут принять участие в фестивале "Вместе с городом!", для них подготовили лекции, мастер-классы и подвижные игры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Фестиваль "Вместе с городом!" проходит в столичных парках до 10 сентября под эгидой программы "Мой район". В рамках фестивальной программы проходят городские уличные мероприятия для взрослых и детей. Это лекции, мастер-классы, настольные и подвижные игры. Кроме того, организуют зоны спокойного отдыха, а на всей территории фестиваля звучит музыка модных диджеев", - говорится в сообщении.

Всего до 10 сентября планируют провести фестиваль в 40 парках, подведомственных департаменту культуры города, департаменту природопользования столицы и префектурам московских административных округов. Подробный календарь фестиваля можно посмотреть на сайте. В расписании, площадках и программе могут быть изменения. За анонсами мероприятий также можно следить на сайтах и на страницах парков Москвы в социальных сетях.

15 июля фестиваль-диалог пройдет в парке "Северное Тушино" на центральной площади, а 16 июля - в ландшафтном парке "Митино" на поляне со стороны входа с улицы Барышихи (напротив дома №6). На обеих площадках с 12:00 до 19:00 гости фестиваля смогут принять участие в арт-тимбилдинге для семей и друзей "Рисуем город вместе", экспозиции-практикуме "Москва на ладони" о том, как участвовать в жизни города через его мобильные приложения.

"Гости фестиваля смогут посетить лекции психологов, экологов, стилистов, экспертов департамента транспорта и зоопсихологов. В 13:00 состоится дискуссия об эпохе новой мобильности, где ее участники обсудят переход от личных автомобилей к альтернативным доступным, скоростным и комфортным способам передвижения по городу. В 14:00 начнется лекция "Постоянно онлайн, или как гаджеты изменили нашу жизнь". Там поднимут вопросы не только зависимости от смартфонов, но и необходимости мобильных приложений для использования возможностей города", - добавляется в материале.

Концепция фестиваля - диалог с москвичами о жизни в столице и возможностях для саморазвития, об изменениях в городской среде и культуре взаимодействия, об осознанном отношении к себе и своим питомцам, о разумном потреблении и раскрытии человеческого потенциала.