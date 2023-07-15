В цитадели Нарын-Кала открылась экспозиция кавказского оружия и амуниции

На выставке можно увидеть работы мастеров Дагестана, а также предметы времен Кавказской войны, которые использовались в сражениях

ДЕРБЕНТ, 15 июля./ТАСС/. Экспозиция кавказского оружия и амуниции XIX начала XX веков "Дом кинжалов" открылась в цитадели Нарын-Кала в Дербенте. Об этом в субботу ТАСС сообщил директор Дербентского музея-заповедника Вели Фаталиев.

"На крепости Нарын-Кала открылась уникальная экспозиция исторического кавказского оружия и амуниции XIX - начала XX веков. "Дом кинжалов". Здесь представлено холодное оружие, собранное частным дагестанским коллекционером на протяжении нескольких десятилетий из разных уголков мира",- сказал собеседник агентства.

По его словам, посетители могут увидеть работы мастеров Дагестана, а также предметы времен Кавказской войны, которые использовались в сражениях.

"В экспозиции также представлены экземпляры, связанные с древнейшими ритуалами. Огромные персидские кинжалы не оставят равнодушными самых взыскательных ценителей исторического оружия. Особое место занимают уникальные черкески, принадлежавшие знатным горцам и офицерам российской армии", - добавил он.