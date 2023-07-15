Гостей фестиваля Ruskeala Symphony в Карелии встретили концертом на перроне

Основные выступления в рамках мероприятия состоятся 14 и 15 июля

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Гостей карельского музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, прибывших на ретропоезде "Рускеальский экспресс", встретили концертом на перроне. Для них выступил квартет русских народных инструментов карельской филармонии "Четыре четверти", передает корреспондент ТАСС.

"У нас была "Итальянская фантазия" Мантовани, музыка Пьяццоллы была, музыка Бориса Тихонова, недавно сделали. "Утомленное солнце" было танго, другие танго, джаз, легкая музыка, русская народная музыка", - рассказал ТАСС участник коллектива Николай Истомин. Он добавил, что по просьбе слушателя они исполнили композицию "Светит месяц".

Основные выступления фестиваля, который проходит 14 и 15 июля, в 2023 году организовали на сцене в Итальянском карьере и в акватории горного озера. Всего запланировано девять концертов. Первый день открыли хитами из мюзиклов и рок-опер в исполнении солистов драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга. Второй день открыл государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", который представил произведения Моцарта, Рахманинова, Грига и концерт для скрипки из знаменитых "Времен года" Вивальди.

15 июля мужской камерный хор карельской филармонии и ансамбль барочной музыки L’esprit du Vent выступят в акватории Мраморного каньона. Ожидаются выступления фольклорного ансамбля "Купалинка", Вадима Эйленкрига с квинтетом Eilenkrig Crew, а музыкальную-танцевальную программу Ruskeala Flamenco гостям представят Иван Доржиев (испанская гитара) и Анастасия Бахтияри (танцовщица фламенко).

Финал музыкального фестиваля будет посвящен русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором - в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.

Фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. Организаторами мероприятия выступают правительство Карелии, министерство культуры региона, карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала". В 2022 году фестиваль собрал более 8 тыс. человек.