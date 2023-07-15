Повара фестиваля "Териберка" представили рекордное количество блюд и напитков

Их число превысило 500

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 15 июля. /ТАСС/. Шеф-повара арктического фестиваля "Териберка", который проходит в эти выходные в Мурманской области, представили рекордное количество блюд и напитков меню "От Арктики до Дальнего Востока". Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном комитете по туризму.

"В этом году 32 участника фестиваля - шеф-повара и рестораторы из Приморья, Камчатки и Мурманской области заявили рекордное количество блюд и напитков - более 500, среди них как хиты, так и гастрономические премьеры", - сообщили в комитете.

Гости фестиваля могут попробовать арктические блюда из оленины, лосятины, трески, палтуса, мурманского лосося, северной креветки, арктического и дальневосточного морского гребешка с добавлением ягеля, морошки, брусники, черники с Кольского полуострова, с таежным лимонником из Приморского края, блюда поморской кухни и напитки со "вкусом Арктики".

Помимо гастрономического, для гостей фестиваля организовали музыкальное, творческое, спортивное и ярмарочное пространства. Посетители могут отправить памятную открытку из Териберки, оформить паспорт полярника, поиграть в арктическую настольную игру, принять участие в трейловом забеге и многочисленных мастер-классах. Музыкальная программа "Териберки" включает выступления исполнителей Seville (Artik & Asti), Haru, рок-группы Аффинаж, а также кавер-группы "Рашн Вумен".

Арктический фестиваль "Териберка" стал одним из самых популярных событийных мероприятий в Арктической зоне России. Фестиваль - призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд был включен в ТОП-50 Национального календаря событий и проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Организаторами фестиваля "Териберка" являются министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики, Комитет по туризму Мурманской области при содействии администрации Кольского района, АНО "Мурманконгресс", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" и федерального проекта "Гастрономическая карта России".