Под Псковом началась историческая реконструкция конного похода Александра Невского

Протяженность маршрута составляет 2,3 тыс. км, он проходит через 11 регионов России

ПСКОВ, 15 июля. /ТАСС/. Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского "Александрова дорога", посвященная 760-летию со дня кончины князя, началась в субботу в деревне Самолва в Гдовском районе Псковской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня стартовала историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского "Александрова дорога", посвященная 760-летию со дня кончины святого благоверного князя. Порядка 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности пройдут более 2,3 тыс. км конным походом с берегов Чудского озера (места Ледового побоища) до Феодоровского монастыря, который находится в Нижегородской области, где закончил земной путь великий князь", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут реконструкции проложили через 11 регионов России, связанных с именем Александра Невского и историей древней Руси, и через шесть особо охраняемых природных территорий. "Отправной точкой дружины в этом году стала деревня Самолва, мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной". Отсюда реконструкторы отправились в поход", - говорится в сообщении.

По случаю начала конного похода в деревне Самолва организовали фестиваль исторической реконструкции. "Зрители отправились в своеобразное путешествие в далекое прошлое и стали свидетелями настоящего средневекового представления. Воины состязались в умении владеть оружием и конной подготовке. Прошли также показательные бои конницы, исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм", - говорится в сообщении.

На берегу Чудского озера ежегодно проходит международный военно-исторический фестиваль "Ледовое побоище". Он проводится около деревни Самолва, где 18 апреля (5 апреля по старому стилю) 1242 года произошло масштабное сражение русского войска с ливонскими рыцарями, в котором дружина под предводительством Александра Невского одержала победу.

Организаторы проекта - Московский государственный институт международных отношений, Фонд сохранения и популяризации наследия святого благоверного князя Александра Невского "Александрова гора". Проект реализуется при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли России. Научную поддержку проекту оказывает Институт археологии РАН и Институт истории и социальных наук РГПУ имени А. И. Герцена.