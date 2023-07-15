В Карелии в парке Рускеала исполнили барочную музыку

В программу вошла музыка Жана-Батиста Люлли и Генри Перселла, а также Франсуа-Андре Филидора

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Ансамбль барочной музыки L’esprit du Vent выступил в субботу в акватории Мраморного каньона карельского горного парка Рускеала в рамках музыкального фестиваля Ruskeala Symphony. Из-за дождя концерт оказался под угрозой, но в итоге исполнители решили выступать даже в непогоду, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас (выступление на открытом воздухе - прим. ТАСС) это привычный формат, - сказал на пресс-конференции перед концертом участник коллектива Филипп Нодель. - Мы просто взяли музыку, которая звучала в таких же обстоятельствах 300 лет назад".

По данным организаторов фестиваля, в программу вошла музыка Жана-Батиста Люлли и Генри Перселла (XVII век), а также Франсуа-Андре Филидора (XVIII век). Отличительная особенность ансамбля заключается в том, что во время исполнения используются оригинальные инструменты или их аутентичные копии, соответствующие времени создания произведения. Также в акватории Мраморного каньона в этот день выступил и мужской камерных хор карельской филармонии.

Основные выступления фестиваля Ruskeala Symphony, который проходит 14 и 15 июля, в этом году организованы на сцене в Итальянском карьере и в акватории горного озера. Всего запланировано девять концертов.

Финал музыкального фестиваля будет посвящен русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. В первом отделении прозвучит Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором - в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучат хиты мирового оперного репертуара.

Фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно с 2017 года проходит в Карелии. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. Организаторами мероприятия выступают правительство Карелии, министерство культуры региона, карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала". В 2022 году фестиваль собрал более 8 тыс. человек.