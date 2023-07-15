Джеймс Кэмерон опроверг сообщения об участии в экранизации гибели батискафа "Титан"

Газета The Sun ранее сообщила, что режиссер обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов возможность создания драматического сериала

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Оскароносный американский режиссер Джеймс Кэмерон, снявший фильм "Титаник" (1997), опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он намерен участвовать в съемках сериала про батискаф "Титан", который в июне затонул в Атлантическом океане.

В пятницу британская газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что Кэмерон обсуждает с руководством одного из стриминговых сервисов возможность создания драматического сериала по мотивам истории с затонувшим батискафом компании OceanGate Expeditions.

"Обычно я не комментирую оскорбительные слухи в СМИ, но мне необходимо сделать это сейчас. Я не веду никаких переговоров про съемки OceanGate Expeditions и никогда не буду", - написал режиссер в субботу на своей странице в Twitter.