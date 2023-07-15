Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии посетили более 7 тыс. человек

Перед гостями выступили солисты драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга, государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", Вадим Эйленкриг и ансамбль Eilenkrig Crew

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек посетили музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии, который 14 и 15 июля проходил в горном парке "Рускеала". Об этом по итогам второго концертного дня ТАСС рассказала и.о. директора карельской государственной филармонии Татьяна Талицкая.

"По предварительным данным, за два дня фестиваль посетили около 7 тыс. человек, но я думаю, что больше", - сообщила собеседница агентства.

В этом году в горном парке провели девять концертов. Гости услышали хиты из мюзиклов и рок-опер в исполнении солистов драматических и музыкальных театров Санкт-Петербурга, концерт для скрипки из "Времен года" Вивальди в исполнении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также джаз от Вадима Эйленкрига и ансамбля Eilenkrig Crew.

"Очень сложный второй день был с точки зрения погоды. Приходилось приспосабливаться к ситуации. Мы максимально постарались сохранить все заявленные концерты в программе", - сказала Талицкая.

Финал музыкального фестиваля посвятили русскому композитору, пианисту, дирижеру Сергею Рахманинову. В первом отделении прозвучала Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром, а во втором - в исполнении звезд Мариинского театра Екатерины Сергеевой и Виктора Коротича прозвучали хиты мирового оперного репертуара.

Фестиваль Ruskeala Symphony проходит в Карелии ежегодно с 2017 года. Традиционно на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы. Организаторами мероприятия выступают правительство Карелии, министерство культуры региона, карельская государственная филармония и горный парк "Рускеала". В 2022 году фестиваль собрал более 8 тыс. человек.

Создание памятника символу фестиваля

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о намерении создать памятник символу музыкального фестиваля Ruskeala Symphony - поющей на скале девушке. Идею обсудят со скульпторами и архитекторами, сообщил он журналистам в субботу.

"Наверно, символом фестиваля должна стать фигура девушки, поющей на скале. Будем об этом думать. Посмотрим, кто из скульпторов сможет это воплотить", - сказал Парфенчиков. Он добавил, что в будущем скульптура станет еще одним символом региона.

По словам руководителя республики, именно поющая на карьере девушка вдохновила его и покойного создателя горного парка "Рускеала" Александра Артемьева на создание музыкального фестиваля. "Так уж получилось, что на краю карьера пела девушка. Тут же пришли мысли соединить музыку и человеческий голос с этой красотой природы", - сказал глава Карелии. Он отметил, что власти республики продолжат отказывать содействие в развитии инфраструктуру горного парка.