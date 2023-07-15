В Сириусе открылся Большой летний музыкальный фестиваль

Мероприятие продлится до 26 августа

ТАСС, 15 июля. Большой летний музыкальный фестиваль открылся на Медальной площади в центре федеральной территории Сириус большим симфоническим концертом оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

"Для нас большая радость вернуться сюда. Сезон Мариинского театра в самом разгаре, впереди у нас несколько крупных премьер, тем не менее, мы нашли возможность приехать сюда <...>. Хочу пожелать фестивалю успеха", - сказал Гергиев журналистам перед началом концерта.

Он отметил, что ему никогда не хотелось останавливать знакомство публики с образцами как русской, так и европейской музыки. "Мне кажется, отделить их друг от друга невозможно. И Чайковский, и Прокофьев, и Стравинский, Шостакович, Рахманинов - это композиторы, которые всегда интересовали весь мир, никакие события не могут поколебать это положение дел", - добавил Гергиев.

По словам руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой, программа фестиваля будет состоять из 24 концертов, 6 из них пройдет на открытой площадке. "Каждый [из них] уникален, разные жанры, все исполнители высочайшего уровня, которые преподают и работают, в том числе, с нашими детьми", - сказала Шмелева на открытии фестиваля.

В воскресенье программу фестиваля продолжит опера Петра Чайковского "Иоланта". Продлится фестиваль до 26 августа.

Большой летний музыкальный фестиваль "Сириус" - крупнейшее музыкальное событие федеральной территории. Он объединяет ведущих оперных исполнителей, выдающихся музыкантов, симфонические и камерные коллективы, всемирно известные ансамбли танца. Одной из особенностей фестиваля становятся основные локации проведения концертов - Парк науки и искусства "Сириус" и открытая сцена на Медальной площади.