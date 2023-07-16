В Петербурге на фестивале прозвучит опера "Тоска" Пуччини

Мероприятие пройдет под открытым небом на Елагином острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Елагин остров в Петербурге, любимое место отдыха горожан, превратится в воскресенье в театральную площадку ХII фестиваля "Опера - всем". Здесь на помосте перед Елагиноостровским дворцом будет показана опера "Тоска" Джакомо Пуччини.

"На фестивалях "Опера - всем" в разные годы мы уже показывали такие шедевры Пуччини, как "Турандот", "Манон Леско", "Богема". И вот, наконец, "Тоска", моя любимая опера, полная страстей и глубоких переживаний. Мы с большим увлечением репетировали этот спектакль и собрали сильный состав исполнителей", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС музыкальный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело.

Главные партии исполнят солистка Музыкального театра имени Федора Шаляпина Елизавета Михайлова, тенор Иван Гынгазов из московской "Геликон-оперы" и баритон Кирилл Жаровин из Мариинского театра. Оперу поставил драматический режиссер Андрей Сидельников, а сценографом выступила художник Юлия Гольцова. В спектакле примут участие оркестр "Северная симфония" и хор Театра имени Шаляпина.

Музыкальный фестиваль "Опера - всем" показывает свои спектакли на фоне архитектуры города и открыт для свободного посещения всех желающих. Он включает четыре названия мировой классики и завершится 23 июля у Екатерининского дворца в Музее-заповеднике "Царское Село" оперой Вольфганга Амадея Моцарта" Так поступают все женщины".