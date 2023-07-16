"Инопланетянина" Спилберга назвали лучшим зарубежным семейным фильмом

В тройку лидеров также вошли первая часть из серии о Гарри Поттере Криса Коламбуса, и комедия Ричарда Доннера "Балбесы"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Фантастический фильм "Инопланетянин" режиссера Стивена Спилберга, первая часть из серии о Гарри Поттере, снятая Крисом Коламбусом, и комедия Ричарда Доннера "Балбесы" вошли в число лучших зарубежных фильмов для семейного просмотра. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе канала Cinema (входит в медиахолдинг "Цифровое телевидение"), составившего "Абсолютный топ" картин для просмотра всей семьей.

"На первом месте "Абсолютного топа" фантастическая картина Стивена Спилберга "Инопланетянин". По сюжету один из членов исследовательской инопланетной группы случайно остается на Земле. Главный герой, мальчик Эллиот, вместе с братом и сестрой пытаются помочь ему вернуться домой. Фильм стал лидером проката 1982 года, побив по сборам рекорд "Звездных войн" Джорджа Лукаса. "Инопланетянин" был удостоен четырех премий "Оскар", двух "Золотых глобусов" и пяти "Сатурнов", - прокомментировали в пресс-службе результаты рейтинга.

Второе место занял фильм "Гарри Поттер и философский камень" - первая из восьми частей франшизы о мальчике-волшебнике по книгам британской писательницы Джоан Роулинг. Третье место у приключенческой комедии "Балбесы" режиссера Ричарда Доннера о группе детей, которая пытается отыскать пиратские сокровища, чтобы спасти свой район от сноса. "При бюджете в 19 млн долларов картина собрала в американском прокате почти 64 млн долларов и получила статус культовой", - отметили представители канала Cinema.

На четвертой строке топа расположились "Звездные войны. Эпизод IV: новая надежда" Джорджа Лукаса, а замыкает первую пятерку "Волшебник страны Оз" Виктора Флеминга - экранизация романа Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз". Вышедшая в 1939 году музыкальная сказка стала одним из первых цветных фильмов и самой дорогой постановкой того времени, декорации к картине создавали почти год, а на съемки ушло 136 дней.

Также в "Абсолютный топ" семейных фильмов вошли первая часть трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее", мюзикл Роберта Стивенсона "Мэри Поппинс", комедия Пенни Маршалл "Большой" с Томом Хэнксом в главной роли и первая часть трилогии "Властелин колец" режиссера Питера Джексона. Замыкает топ-10 драматический фильм Лассе Халльстрёма "Хатико: самый верный друг" - ремейк японской картины "История Хатико", основанной на реальных событиях в Токио середины 1920-х годов.

Об исследовании

При составлении "Абсолютного топа" учитывались оценки зрителей и мнения кинокритиков главных отечественных и мировых изданий. В качестве основы для рейтинга использовались профильные ресурсы, среди которых IMDb, "Фильмпро", "Кинопоиск", "Киноафиша", Esquire, Forbes, "Комсомольская правда", "Афиша", Empire, "Лайфхакер", Kinonews, Timeout, PureWow и Looper.