В Калининграде завершила работу выставка одной картины из Третьяковской галереи

По последним данным, "Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского" увидели более 35 тыс. человек

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Большим концертом классической музыки завершилась в воскресенье в Калининграде выставка одной картины, на которой в стенах исторического Кафедрального собора на острове Канта впервые был представлен портрет русского композитора Модеста Мусоргского работы Ильи Репина из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

"В исполнении известного мастерством аутентичного исполнения редких произведений классиков Московского академического камерного оркестра Musica Viva, лауреатов международных конкурсов - титулярного органиста Кафедрального собора Мансура Юсупова и солиста Михаила Нора - в концертном зале собора, на сцене которого в течение месяца была выставлена уникальная картина, звучали сочинения русских композиторов: Петра Чайковского, Михаила Виельгорского, Александра Гречанинова, Александра Глазунова. Художественный руководитель Musica Viva Александр Рудин в этот вечер не только дирижировал коллективом, но и солировал на виолончели, игра на которой принесла ему мировую славу", - рассказала она.

Интерес посетителей

На церемонии закрытия пятой по счету выставки одной картины - совместного проекта Кафедрального собора и Третьяковки главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова отметила, что "проект в Калининграде - особенный, он уникальный". "Уникально в первую очередь то, что шедевры русской живописи находятся в пространстве исторического собора и каждый раз выбор картины - это для нас особая история, чтобы сформировать музыкальную программу". Городкова заметила, что организаторы проекта уже начали думать над тем, какая картина может стать главным героем выставки в следующем году.

Экспозиция вызвала интерес у калининградцев и гостей города. По последним данным, "Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского" увидели более 35 тыс. человек. И это без учета прямых эфиров в YouTube-канале. Посетившие собор побывали также на концерте - открытии выставки, на котором звучала музыка самого композитора - цикл фортепианных пьес "Картинки с выставки" и фантазия "Ночь на Лысой горе" в переложении для органа и оркестра русских народных инструментов.

Впервые в рамках проекта прошла лекция-беседа Ярослава Тимофеева - музыковеда, ведущего концертов Московской филармонии, пианиста группы OQJAV, который подготовил ее специально для выставки этого года, рассказав об истоках своеобразия музыки Мусоргского.

"Уже утром в понедельник, 17 июля, "Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского" покинет Кафедральный собор и Калининград и отправится в Москву, где займет свое место в основной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке", - отметила Лутченко.

О проекте

"Выставка одной картины" - совместный проект Калининградского Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи. Идея синтеза двух искусств - живописи и музыки - в пространстве исторического собора начала XIV века принадлежит Вере Таривердиевой. Впервые проект был реализован в 2018 году. Открывал первую выставку "Московский дворик" Василия Поленова. В последующие годы собор принимал работы других русских художников - "У открытого окна. Портрет дочерей Федора Ивановича Шаляпина" Константина Коровина, "Импровизацию 7" Василия Кандинского, "Портрет сестер княжон Анны Гаврииловны и Варвары Гаврииловны Гагариных" Владимира Боровиковского. В этом году - "Портрет композитора Модеста Петровича Мусоргского", написанный Репиным за несколько дней до смерти композитора. Портрет был создан в палате Николаевского военного госпиталя и приобретен Павлом Третьяковым после смерти Мусоргского.