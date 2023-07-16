В Ярославле представят более 20 полотен Игоря Грабаря из Третьяковской галереи

Выставка откроется 24 августа

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Выставка живописных работ Игоря Грабаря из собрания Государственной Третьяковской галереи откроется в Ярославском художественном музее (ЯХМ) 24 августа, экспозиция объединит более 20 работ художника. Об этом сообщила ТАСС специалист по связям с общественностью и СМИ ЯХМ Марина Полывяная.

"Мы готовимся к выставке Игоря Грабаря из собрания Третьяковской галереи, выставка откроется 24 августа, доступной для широкой публики она станет 25 августа. В экспозиции будет представлено 22 работы из Третьяковской галереи, а также три полотна из собрания нашего музея", - сказала Полывяная.

На выставке можно будет увидеть знаменитый автопортрет Грабаря с палитрой в белом халате, а также натюрморты и пейзажи, в том числе известные зимние пейзажи Грабаря. Будут представлены портреты сына и дочери художника. Экспозиция объединит работы, написанные в период с 1904 года до 1950-х годов. По словам Полывяной, экспозицию разместят в трех залах ЯХМ, один из залов посвятят связи художника с регионом.

"К выставке мы сделаем фильм, посвященный деятельности Грабаря в Ярославле и его связи с Ярославской землей. Он здесь бывал и в экспедициях, приезжал как искусствовед, общался с нашими краеведами и музейщиками, оставил автографы в нашей книге отзывов и переписывался с директором музея", - рассказала Полывяная. Фильм также станет частью экспозиции.

Организаторы выставки расскажут о Грабаре как о талантливом энциклопедисте, организаторе государственных реставрационных мастерских, государственного музейного фонда, первом директоре Третьяковской галереи.

Ярославский художественный музей - крупнейший музей искусств в российской провинции. Музею более 100 лет, он объединяет 5 памятников архитектуры в 3 населенных пунктах региона, в его собрании более 80 тыс. произведений. На базе ЯХМ работает культурно-выставочный центр Русского музея, он открылся 29 августа 2017 года.