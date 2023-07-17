Фильм "Гипнотик" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

На втором месте расположился "Кентавр" Кирилла Кемница

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Картина "Гипнотик" (Hypnotic) режиссера Роберта Родригеса стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 41 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 13 по 16 июля.

Фильм "Гипнотик", вышедший на российские экраны 6 июля, рассказывает о детективе, который ищет пропавшую дочь. Главную роль в картине исполнил Бен Аффлек.

На втором месте расположился детективный фильм Кирилла Кемница "Кентавр", собравший 37 млн рублей за выходные. Фильм рассказывает об одной ночи из жизни таксиста Саши и его пассажирки Лизы. Главную роль в картине исполнил Юрий Борисов.

На третьем месте - комедийный боевик "Круче некуда" (Hidden Strike), собравший 32,4 млн рублей. В центре сюжета картины - два бывших бойца спецназа, которые пытаются спасти рабочих с нефтеперерабатывающего завода в Ираке, захваченного бандитами. Главные роли в фильме исполнили Джеки Чан и Джон Сина.

Американский боевик "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One), официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, расположился на втором месте в рейтинге по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 42,8 млн рублей. Главную роль в фильме исполнил Том Круз.