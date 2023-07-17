Россиянка стала обладательницей спецприза "Славянского базара"

Елизавета Слышкина также завоевала вторую премию конкурса, разделив ее с итальянкой Агапе

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Представительница России Елизавета Слышкина стала обладательницей специального приза "Славянская надежда" конкурса исполнителей "Витебск" Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Трансляцию торжественной церемонии награждения и закрытия фестиваля вел телеканал "Беларусь-1".

Также Слышкина завоевала вторую премию конкурса, которую она разделила с представительницей Италии Агапе (Agape), и получила специальной приз Парламентского собрания Союза Белоруссии и России от РФ. Обладателем аналогичной награды от Белоруссии стал представитель республики Самир Ёлчиев, который также стал обладателем первой премии конкурса. Третье место разделили Куралай Мейрамбек из Казахстана и Малика Хакимова из Узбекистана. Гран-при конкурса завоевала Маша Мнджоян из Армении.

Гран-при детского музыкального конкурса "Витебск", проходившего 12-13 июля завоевал исполнитель из Казахстана Шерхан Арыстан, награду которому на состоявшейся 13 июля торжественной церемонии открытия фестиваля вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обладательницей первой премии конкурса стала белоруска София Рустамова. Представлявшая Россию Яна Тен разделила второе место с Анаит Галстян из Армении. Юные россиянка и белоруска также были отмечены специальным призом Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. В детском музыкальном конкурсе приняли участие дети из 18 стран, во взрослом - представители 15 государств.

В концерте на церемонии закрытия фестиваля приняла участие получившая 30 лет назад гран-при "Славянского базара" народная артистка Украины Таисия Повалий, которая ранее была лишена этого звания киевскими властями. Президент Белоруссии, выступая на торжественной церемонии открытия "Славянского базара", отметил, что сейчас "славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность". При этом Лукашенко пожелал, чтобы на фестивале всегда звучали "лучшие мелодии и голоса не только белорусских мастеров искусств, но и <…> России, Украины, соседних славянских народов, да и многих других народов".

Мероприятия в рамках "Славянского базара" начались 12 июля, на следующий день состоялось торжественное открытие фестиваля, в рамках которого состоялись взрослый и детский конкурсы вокалистов, прошли тематические выставки, выступления творческих коллективов и исполнителей из Белоруссии и России. В понедельник дополнительная программа фестиваля продолжится водевилем, концертами рок-исполнителей и мастеров шансона.