Фестиваль "Маяковский Fest 2023" откроет спектакль "Ясам.Маяковский" на ВДНХ

Представление состоится 19 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спектакль "Ясам.Маяковкий" в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ откроет фестиваль "Маяковский Fest 2023", посвященный 130-летию со дня рождения поэта, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"С 19 по 23 июля ВДНХ и Государственный музей В. В. Маяковского приглашают на фестиваль "Маяковский Fest 2023". Гостей ждут спектакль, тематические лекции, мастер-класс, литературно-просветительская программа. Программу откроет 19 июля в 20:00 спектакль "Ясам.Маяковкий" в павильоне "Рабочий и колхозница". Постановка театрального коллектива "Бригада по изучению и пропаганде творчества Владимира Маяковского", - говорится в сообщении.

Профессиональные актеры-чтецы проведут выступление на основе автобиографического произведения "Я сам" и поэтического наследия разных годов жизни поэта. Кроме этого, 20 июля в павильоне "Книги" РОСИЗО состоится лекция "Маяковский: Голиаф русской поэзии". В это же время в павильоне "Рабочий и колхозница" можно послушать лекцию "Маяковский - Родченко. Бунт против канонов". Содружество Владимира Маяковского и живописца, фотографа, скульптора Александра Родченко - одно из самых известных в отечественном искусстве. В 1923-1925 годах оно привело к появлению знаменитой марки "Реклам-конструктор".

"В Музее славянской письменности "Слово" пройдет мастер-класс по леттерингу и цианотипии "Кириллица в авангарде". Его проведет каллиграф, художник, преподаватель русского языка и литературы Светлана Грошева. Гости рассмотрят обложки и страницы книг поэтов-футуристов, среди них и сборник стихов Владимира Маяковского "Для голоса" в оформлении выдающегося авангардиста Эль Лисицкого, журналов начала XX века, где использовались самые необычные решения при оформлении текста. 22 июля в павильоне "Рабочий и колхозница" можно посетить литературно-просветительскую программу актрисы Алисы Гребенщиковой "Владимир Маяковский. Записная книжка поэта", - добавили в пресс-службе.

На крыше павильона "Рабочий и колхозница" 23 июля посетителей ждет спектакль-читка "Мистерия-буфф".

Произведения Владимира Маяковского переведены более чем на 30 языков. Во многих городах России в честь Маяковского названы улицы, пощади, парки, станции метро, театры, библиотеки, установлены многочисленные памятники. Его имя носит малая планета (2931) Маяковский, открытая в 1969 году.