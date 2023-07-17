В Аркаим на фестиваль кочевников приедут клубы реконструкторов со всей России

По данным правительства региона, на мероприятии будут конкурсы, состязания, дефиле-шоу, игры, мастер-классы, показ мультфильмов, посвященных кочевым племенам, музыкальные выступления

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль исторической реконструкции "Пламя Аркаима", который будет проходить на территории музея-заповедника "Аркаим" (Челябинская область) 29 июля, объединит около 40 реконструкторских клубов со всей страны. Они покажут культуру, обычаи, быт скифов, сарматов, гуннов, саков и других кочевых народов, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Фестиваль посвящен кочевникам - народам, в разное время правившим Великой степью (от скифов, сарматов, гуннов, саков, мадьяров, монголов до башкир и казахов). Участниками фестиваля станут профессиональные археологи, музейные работники, реконструкторы (около 40 клубов), мастера древних и традиционных технологий", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, в программе фестиваля заявлены конкурсы, состязания, дефиле-шоу, игры, мастер-классы, показ мультфильмов, посвященных кочевым племенам, музыкальные выступления. Будут представлены ювелирная, кожевенная, столярная, гончарная мастерские, кузница, бусоварня, мастерская по изготовлению доспехов. Ярким событием станет турнир воинов, которые посоревнуются в силе и ловкости. Также состоится бесплатная экскурсия "По следам кочевников", во время которой покажут исторический парк, курган Темир, казахский погребальный комплекс.

"Когда речь заходит об эпохе кочевников, то нередко возникает мнение, что все кочевники - это плохо одетые люди на низкорослых лошадях, которые побеждали только за счет численного преимущества. В реальности кочевники Великой степи - это самая смертоносная боевая машина древности и средневековья, противостоять которой было весьма проблематично. Интерес также вызывают обычаи и быт кочевых племен", - прокомментировал начальник отдела популяризации культурного наследия музея-заповедника Антон Бубнов.

Поселение Аркаим открыто в 1987 году археологической экспедицией Челябинского госуниверситета во время обследования долины реки Большая Караганка. Аркаим - самое известное из укрепленных поселений "Страны городов", оно было создано древними индоевропейцами в зауральской степи 4 тыс. лет назад. Поселения "Страны городов" Южного Урала на 500-600 лет древнее гомеровской Трои, они были современниками первой династии Вавилона, фараонов Среднего царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья.