На Ставрополье участники первого фестиваля детского кино сняли девять картин

Площадками для съемок стали города Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Лермонтов, гора Машук

СТАВРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Детские команды сняли девять короткометражных кинокартин на Ставрополье на первом фестивале детского кино "Хрустальный источник", который проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Участниками съемок стали больше 170 детей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"За время проведения фестиваля снято девять художественных кинокартин, участвовало более 170 детей от 7 до 17 лет, проведено 30 мастер-классов от ведущих специалистов в области кинопроизводства - актерское мастерство, сценический грим, режиссура, режиссер анимации, живопись, сценарист, продюсер в кино, фехтование, сценический бой, звукорежиссура, оператор в кино, танец", - говорится в сообщении.

Съемки фильмов участники фестиваля проводили по заранее подготовленным и утвержденным сценариям. Площадками для съемок стали города Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Лермонтов, гора Машук. По итогам фестиваля Гран-при удостоен фильм "Ботан" команды юного режиссера Николь Плиевой. Приз зрительских симпатий получил фильм "Вверх" команды Леры Тимониной.

На фестивале вручили призы за лучшую женскую, мужскую и эпизодическую роли, лучший сценарий, режиссуру и операторскую работу. Президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис вручил три специальных приза президента фестиваля.

Кинофестиваль "Хрустальный источник" - авторский проект заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса. Впервые он состоялся на Ставрополье в 2018 году. В 2023 году впервые проходит одноименный фестиваль детского кино, выросший из фестивального проекта "Кинокампус-дети".