МХТ имени Чехова приедет в Саратовскую область и Казахстан

Гастроли состоятся в сентябре

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени Чехова 9 сентября приедет в Саратовскую область, 14 сентября, а также 16 и 17 сентября выступит в Казахстане, сообщил в понедельник Telegram-канал театра.

"Стало известно расписание гастролей Московского Художественного театра на сентябрь 2023 года: Балашов (Саратовская область), на сцене Балашовского драматического театра, в рамках VII Всероссийского фестиваля "Театральное Прихоперье" "Винни-Пуховские чтения" - 9 сентября", - говорится в сообщении.

На сцене Дворца культуры Байконура артисты выступят 14 сентября со специальной программой "Смотришь в небо и видишь - звезда" из цикла мхатовских вечеров "Круг чтения". "Алматы (Казахстан), на сцене Национального русского театра драмы имени Михаила Лермонтова "Дуэль" - 16 и 17 сентября", - добавили в театре.

Ранее художественный руководитель - директор театра Константин Хабенский сообщил, что МХТ имени Чехова привезет на Байконур в сентябре специальную музыкально-поэтическую, литературную программу. Художественный театр отправится в большой гастрольный тур по Казахстану с выездом на космодром Байконур в рамках празднования своего 125-летнего юбилея.