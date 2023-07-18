Фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" откроется концертом "Знай наших!"

Участие в шоу примут Николай Басков, Дима Билан, группа "Земляне" и другие исполнители

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Белые ночи Санкт-Петербурга" откроется во вторник концертом "Знай наших!" с участием Николая Баскова, Димы Билана, группы "Земляне" и других артистов, сообщила пресс-служба "Русской медиагруппы".

"18 июля на сцену в Северной столице выйдут самые востребованные звезды - те, кто в любой исторический период верен своей стране и своему слушателю. "Знай наших!" - так звучит название многочасового шоу, в котором примут участие Николай Басков, Дима Билан, Елена Ваенга, ВладиМир, Ирина Дубцова, "Земляне", Стас Пьеха, Елена Север", - рассказали в пресс-службе.

В первый день фестиваля также выступят Денис Майданов, Любовь Успенская, Родион Газманов, Анна Семенович, Митя Фомин и другие. "В концерте "Знай наших!" также примут участие артисты c новых территорий: группа "123-й полк" и Наталья Качура", - добавили в пресс-службе.

Программу фестиваля продолжит концерт "Звезды Русского радио" 19 июля. В числе участников - Григорий Лепс, Денис Клявер, Александр Панайотов, Слава, Севиль (Artik & Asti), Mia Boyka, Мот и другие.

Фестиваль продлится два дня, его площадкой станет Большой концертный зал "Октябрьский". Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России, Росконцерта и городского комитета по культуре.

"Белые ночи Санкт-Петербурга" имеют более чем 30-летнюю историю. Особенность фестиваля, как отмечают организаторы, заключается в эклектичности и синергии музыкальных стилей и направлений, объединенных на одной сцене.