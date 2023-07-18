В Петербурге откроется фестиваль "Музыкальные академии в Базилике Св. Екатерины"

В первый вечер в базилике исполнят "Страсти по Иоанну"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Четвертый фестиваль "Музыкальные академии в Базилике Св. Екатерины" откроется во вторник в этом храме на Невском проспекте. Автором проекта выступил народный артист России, скрипач и дирижер Сергей Стадлер, возглавляющий Симфонический оркестр Санкт-Петербурга.

"Вокруг евангелиста святого Иоанна" - такова заглавная музыкальная и философская тема проекта, связавшая в единый сюжет все четыре предстоящих вечера. В исполнении музыкантов Симфонического оркестра Санкт-Петербурга и артистов "Петербург-концерта" - вокалистов и ансамбля "Рождество" - прозвучат кантатно-ораториальные и инструментальные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, а также духовные произведения его последователей", - рассказали в пресс-службе "Петербург-концерта".

В первый вечер в базилике будут исполнены "Страсти по Иоанну". В программе музыкального вечера 20 июля - скрипичные концерты Баха. Центральным сочинением вечера 22 июля станет Magnificat, завершенный Бахом в 1735 году. В этот же концерт войдут фрагменты масштабного сочинения Софии Губайдулиной "Страсти по Иоанну", написанного в 2000 году к 250-летию со дня кончины Баха.

Завершится фестиваль 23 июля концертом, название которому дала церковная кантата Баха "Проснись, зови к нам голос". Арии из этого произведения прозвучат в программе. Также в концерте будут исполнены сочинения трех композиторов, творивших в конце XIX - середине XX веков: "Траурная музыка" Пауля Хиндемита, "Просветленная ночь" Арнольда Шенберга и "Хвала бессмертию Иисуса" из "Квартета на конец времени" Оливье Мессиана.

Базилика святой Екатерины Александрийской в центре Петербурга - один из старейших католических храмов России. Он является памятником архитектуры классицизма.