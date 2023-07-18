Хабенский и Бурунов снялись в фильме о благотворительном фонде

Картина включает девять историй людей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием, которые при поддержке фонда прошли через болезнь и находятся в ремиссии

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Актеры Константин Хабенский, Сергей Бурунов и музыкант Василий Вакуленко (Баста) приняли участие в съемках документального фильма "Как я стал ребенком", который рассказывает о деятельности Благотворительного фонда Константина Хабенского, помогающего детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Это первый документальный фильм о нашем фонде. Мы назвали его "Как я стал ребенком", потому что помощь другим делает нас, взрослых, детьми. Помогать - это на самом деле не так трудно, просто надо, чтобы внутри все переполняло, и ты, как ребенок, захлебывался от всевозможных фантазий. Детям легко придумывать и вдохновляться, легко открываться миру, легко помогать бескорыстно, ничего не требуя взамен. И этому мы можем у них поучиться", - привели в пресс-службе слова Хабенского.

Фильм, созданный к 15-летию фонда, вышел сразу в нескольких онлайн-кинотеатрах. В проекте также приняли участие режиссер Анна Меликян, писатель Александр Цыпкин, подопечные, друзья и помощники фонда. Фильм рассказывает о работе фонда, его роли в формировании культуры повседневной благотворительности. Картина включает девять историй людей, столкнувшихся с тяжелым заболеванием, которые при поддержке фонда прошли через болезнь, а сейчас находятся в ремиссии.

Благотворительный фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга, в том числе оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу, помогает оснащать профильные отделения медицинских учреждений. "За 15 лет адресная помощь была оказана в 18,5 тыс. случаях, свыше 11 тыс. подопечных и членов их семей приняли участие в реабилитационных программах и проектах фонда", - проинформировали в пресс-службе.